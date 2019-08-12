У Мексиці розстріляли людей в більярдному клубі, є загиблі

У Мексиці озброєне угруповання напало на більярдний клуб в місті Ірапуто (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули восьмеро людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Universal.

За інформацією видання, інцидент стався близько 22:00 годин за місцевим часом.

Зазгначається, що нападники діяли дуже швидко, вони обстріляли кількох людей, що перебували за більярдними столами.

За даними видання, дві людини померли по дорозі в лікарню, ще двоє померли вже в медичному закладі. Серед постраждалих - двоє неповнолітніх.

Поліції поки не вдалося затримати нападників.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві 22 осіб у Ель-Пасо Патрік Крусіус підтвердив поліції , що він цілеспрямовано обирав за жертв "мексиканців".

Вибір злочинця припав саме на Ель-Пасо, тому що в ньому 83% населення становлять іспаномовні американці та вихідці з країн Латинської Америки. Крусіус хотів влаштувати стрілянину якнайдалі від передмістя Далласа, де він жив разом зі своїми родичами.

