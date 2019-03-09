В Мексиці сталася стрілянина в нічному клубі, загинули понад 10 осіб

Нападникам вдалося втекти

В мексиканском городе Саламанка в ночном клубе произошла стрельба, что привела к гибели 14 человек, еще 5 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milenio.

Сообщается, что атака произошла ранним утром. В клуб ворвалась группа людей в капюшонах, где находилось около 20 человек, и открыли по посетителям огонь.

На место происшествия быстро прибыли правоохранители, однако нападавшие успели выбежать из клуба и сбежать на автомобиле. В данное время полиция производит расследования происшествия.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Праге во время стрельбы в больнице ранили 2 человека. Представитель чешской полиции Ян Данек сообщил, что стрельба произошла в пятницу, 8 марта, около 23:00 по местному времени в отделении гематологии, один из пациентов открыл огонь по другим людям, которые находились в палате.

Напомним, в Мексике в пропасть упал грузовик с мигрантами, погибло более 20 человек. Генеральная прокуратура мексиканского штата Чьяпас сообщила, что на горной дороге слетел в обрыв грузовик, который перевозил мигрантов из Центральной Америки, что привело к гибели 25 человек, еще 30 получили ранения.