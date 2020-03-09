У Мексиці потрапила в ДТП молодіжна команда з боксу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ДТП в Мексиці загинули як мінімум шість осіб

На півночі Мексики розбився автобус, що перевозив молодих спортсменів, в результаті аварії загинули як мінімум шість людей, 25 пасажирів отримали поранення різної тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Televisa.

Інцидент стався в неділю в 2.20 за місцевим часом на шосе в штаті Сонора недалеко від муніципального центру Бенджамін Хілл.

Автобус з командою молодих боксерів віком від 13 до 17 років прямував з Сьюдад-Обрегона в Пуерто-Пеньяско після змагань. Загинули п'ять боксерів і тренер Джонатан Орос.

Нагадаємо, раніше на півночі американського штату Каліфорнія, поблизу населеного пункту Фолбрук, перекинувся автобус. В результаті аварії троє пасажирів загинули 18 людей постраждали і потрапили до лікарні. Всього у момент аварії в автобусі знаходилося 21 людина.

РБК-Україна писало, що у канадському Монреалі через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 200 автомобілів. У результаті масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення - 60 осіб отримали легкі травми і 30 - серйозніше. Масштабну аварію спровокував раптовий сніговий порив, який миттєво знизив видимість на трасі майже до нуля.