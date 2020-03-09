ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мексиці потрапила в ДТП молодіжна команда з боксу

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 09:40
У Мексиці потрапила в ДТП молодіжна команда з боксу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ДТП в Мексиці загинули як мінімум шість осіб

На півночі Мексики розбився автобус, що перевозив молодих спортсменів, в результаті аварії загинули як мінімум шість людей, 25 пасажирів отримали поранення різної тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Televisa.

Інцидент стався в неділю в 2.20 за місцевим часом на шосе в штаті Сонора недалеко від муніципального центру Бенджамін Хілл.

Автобус з командою молодих боксерів віком від 13 до 17 років прямував з Сьюдад-Обрегона в Пуерто-Пеньяско після змагань. Загинули п'ять боксерів і тренер Джонатан Орос.

Нагадаємо, раніше на півночі американського штату Каліфорнія, поблизу населеного пункту Фолбрук, перекинувся автобус. В результаті аварії троє пасажирів загинули 18 людей постраждали і потрапили до лікарні. Всього у момент аварії в автобусі знаходилося 21 людина.

РБК-Україна писало, що у канадському Монреалі через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 200 автомобілів. У результаті масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення - 60 осіб отримали легкі травми і 30 - серйозніше. Масштабну аварію спровокував раптовий сніговий порив, який миттєво знизив видимість на трасі майже до нуля.

Світоліна завоювала свій перший титул у сезоні 2020 року У Сирії некерований бензовоз спричинив масштабну ДТП, десятки загиблих і поранених
Новини України ДТПМексика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся