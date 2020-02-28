У Мексиці підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

за станом на 28 лютого коронавірус COVID-19 було виявлено в 46 країнах. України в списку країн, уражених коронавірусом, немає. За межами Китаю коронавірусом заразилися вже 4430 людей. Найбільша кількість випадків у Європі було зареєстровано в Італії - 650, серед них 17 - летальних.

Крім того, в Білорусі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Заразився студент, який недавно прилетів з Ірану. Зараз хворий знаходиться в задовільному стані.

Додамо, що коронавірус вперше виявили в Новій Зеландії. Небезпечну хворобу підтвердили у 60-річного чоловіка, нещодавно подорожував до Ірану. У Нову Зеландію хворий чоловік повернувся літаком 26 лютого.