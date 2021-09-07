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У Мексиці через відключення системи подачі кисню в лікарні загинули 10 пацієнтів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) через відмову системи подачі кисню загинули 10 пацієнтів з коронавірусом. Система відключилася через повінь в місті Тули, викликаного проливними дощами, що обрушилися на Регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Universal.

Шестеро пацієнтів загинули у відділенні для хворих COVID-19, четверо - в реанімації. Рівень води в приміщеннях, де знаходиться система енергопостачання лікарні досягав двох метрів. Це призвело до відключення електрики і виходу з ладу кисневої системи.

Влада муніципалітету направили в інститут балони з киснем, щоб уникнути подальших людських жертв.

Видання відзначає, що в зоні підтоплення опинилися близько 2 тисяч будинків. Для надання допомоги місцевим жителям влада залучила армію і гвардію, а також обладнали пункти тимчасового розміщення.

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