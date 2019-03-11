В Мексиці невідомі напали на автобус та викрали пасажирів

Фото: автобус (eluniversal)

Злочинці викрали 19 пасажирів

На північном сході Мексики злочинці напали на пасажирський автобус, викравши з нього 19 людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на газету El Universal.

Зазначається, що інцидент стався в районі Пало-Бланко. Озброєні невідомі під'їхали до автобуса на двох автомобілях та змусили його зупинитися. Із автобуса, який рухався з міста Тампіко в місто Рейноса в штаті Тамауліпас, вивели 19 пасажирів.

Злочинці посадили заручників у свої машини та зникли в невідомому напрямку. Всього у салоні автобуса знаходився 41 пасажир. У Рейнос прибули 22 з них.

Наразі офіційні служби інформацію, поширену гезетою, ні підтверджують, ні спростовують. Повідомляють, що останнім часом у Мексиці й справді зріс рівень злочинності та насильства.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Чьяпас кілька днів тому на гірській дорозі злетіла у прірву вантажівка, яка перевозила мігрантів з Центральної Америки. Внаслідок аварії загинули 25 людей, ще 30 отримали поранення. Вантажівка впала у яр глибиною близько 10 метрів.