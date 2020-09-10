У Мексиці знайшли обезголовлене тіло журналіста

Фото: місце загибелі журналіста (yucatan.com)

Журналіста газети Diario el Mundo Хуліо Вальдівія Родрігеса вбили в мексиканському штаті Веракрус. З відтятою головою тіло кореспондента кримінальної хроніки було знайдено на залізничних коліях в гористій місцевості поряд з громадою Параісо.

Про це йдеться в повідомленні видання в Twitter.

За даними правозахисної організації Article 19, цей випадок вбивства співробітника ЗМІ став четвертим у Мексиці за 2020 рік, який пов'язаний з професійною діяльністю журналістів.

Нагадаємо, раніше датський винахідник Петер Мадсен, який був засуджений за вбивство шведської журналістки Кім Валле на борту саморобної підводного човна, вперше визнав свою вину у злочині.

Раніше він заявляв, що вбивство журналістки сталося в результаті нещасного випадку.

Також повідомлялося, що в липні в мексиканському місті Irapuato в ході нападу на реабілітації наркозалежних вбили 24 людини. Це друге подібне напад за місяць.

Раніше у результаті запеклого зіткнення у в'язниці в центральному штаті Мексики Халіско, вісім ув'язнених були вбиті, а ще вісім госпіталізовані з травмами.

РБК-Україна писало, що в Мексиці в результаті зіткнення злочинних угрупувань загинуло дев'ятнадцять чоловік.