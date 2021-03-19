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У Мексиці бойовики із засідки вбили 13 поліцейських

Автор: Инна Собора

Озброєні бойовики вбили щонайменше 13 мексиканських поліцейських в засідці в центральному штаті Мехіко. Напад стало одним з найбільш жахливих масових вбивств співробітників сил безпеки, що потрясли країну за останні роки.

Про це пише Reuters.

Колона співробітників служби безпеки піддалася нападу з боку підозрюваних членів банди в районі Льяно-Гранде у муніципалітеті Коатепек-Харинас, коли вони патрулювали район.

"Це напад - образу мексиканської держави. Ми відповімо силою і підтримкою закону", - заявив міністр безпеки Родріго Мартінес-Селис.

Воєнізована поліція і збройні сили Національної гвардії Мексики продовжують пошуки подозреваимых. Також невідомо, скільки підозрюваних у злочині могли бути вбиті або поранені.

Раніше у Мексиці невідомі бойовики напали на поліцейський конвой і вбили шістьох поліцейських.

РБК-Україна писало, що раніше в північній афганській провінції Тахар, щонайменше, 14 силовиків загинули під час перестрілки з терористичним угрупуванням "Талібан".

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