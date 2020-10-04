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В Мексиці бойовики вбили шістьох поліцейських

Автор: РБК-Україна

В Мексиці невідомі бойовики напали на поліцейський конвой та вбили шістьох поліцейських. Одразу після інциденту бойовики зникли і покинули свої машини.

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Про це повідомляє Associated Press.

Напад стався на в штаті Дуранго в окрузі Ель Мескіталь. Внаслідок інциденту загинули шестеро і постраждали семеро співробітників поліції. Поліція відкрила вогонь у відповідь, адже в машинах, які покинули бойовики, лишились сліди крови.

Місце нападу знаходиться в зоні активності наркокартелі "Сіналоа".

Раніше журналіста газети Diario el Mundo Хуліо Вальдівія Родрігеса вбили в мексиканському штаті Веракрус. З відтятою головою тіло кореспондента кримінальної хроніки було знайдено на залізничних коліях в гористій місцевості поряд з громадою Параісо.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в непритомному стані виявили співробітницю посольства Сполучених Штатів з травмою голови. Жінку доставили до лікарні, де вона померла.

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