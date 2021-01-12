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Мексика може замовити до 24 млн доз російської вакцини "Супутник V"

Автор: Юлія Струк

У Мексиці для вакцинації можуть використовувати до 24 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, вакциновані можуть бути 12 млн осіб.

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Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я республіки Уго Лопес-Гателль на прес-конференції.

Він підкреслив, що під час візиту в Аргентину зустрівся з посадовими особами російської сторони, що займаються просуванням вакцини.

"Ми прийшли до деяких попередніх домовленостей, які потенційно дали б уряду Мексики можливість отримати вакцини російського інституту імені Н.Ф. Гамалії. Ми могли б використовувати до 24 млн доз цієї вакцини для 12 млн людей", - додав заступник голови МОЗ.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Україна не розглядає можливість використання російської вакцини від COVID під назвою "Супутник V". На сьогодні тривають переговори про постачання з провідними світовими виробниками.

Як писало РБК-Україна, раніше харківська компанія "Біолік" подала документи на реєстрацію цієї вакцини в Україні. За словами Степанова, це дозволить побачити, що собою являє "Супутник V".

На сьогодні відомо, що російську вакцину мають намір використовувати як мінімум у Білорусі, Болівії і Аргентині. Крім того, Угорщина продовжує переговори про постачання.

Прогноз погоди
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Новини України Російська ФедераціяВакцинаМексика