Мексика закликала багаті країни перестати "накопичувати" COVID-вакцини

Уряд Мексики звернулося до Ради Безпеки ООН із закликом до країн припинити накопичувати вакцини від COVID-19, оскільки бідніші відстають у гонитві за вакцинацію своїх громадян. Влада закликала віддати пріоритет на отримання вакцин країн з обмеженими ресурсами.
Про це заявив міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда, передає Reuters.
Він зазначив, що три чверті перших доз вакцин були застосовані до громадян лише десяти країн, на які припадає 60% світового валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як в більш ніж 100 країнах вакцини не отримали досі.
"Ми закликаємо країни уникати накопичення вакцин і прискорити перші етапи поставок COVAX, віддаючи пріоритет країн з обмеженими ресурсами", - заявив Ебрард.
Він додав, що досі вакцини з глобального механізму COVAX не поширювалися.
Офіційні представники Панамериканської організації охорони здоров'я заявили, що країни можуть очікувати підтвердження поставок вакцини COVAX найближчим часом, хоча очікується, що перші партії будуть невеликими.
Раніше повідомлялося, що Мексика має намір подати Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID. Президент країни хоче, щоб ООН вирішила проблему накопичення вакцин і справедливості, щоб "всі країни мали можливість вакцинувати своє населення".
Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що 75% щеплень від коронавірусу зробили лише десять країн, а понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.