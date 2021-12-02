Мексика отримає власну COVID-вакцину в 2022 році

Цього разу, попри тривалу пандемію коронавірусу, захід, що став вже традиційним, проходить у присутності десятків тисяч глядачів.

"Наступного року, якщо все піде добре, ми отримаємо вакцину Patria", - сказав президент.

Мексиканські вчені приступили до першої фази клінічних досліджень вакцини Patria у квітні. В ході прищепної кампанії, що йде з кінця 2020 року, в країні було використано 132,63 млн препаратів різних виробників. Повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 65 млн осіб.

З лютого 2020 року в Мексиці було лабораторно підтверджено 3,88 млн випадків зараження, 294 246 хворих померли.

З понеділка у п'яти розташованих на півночі штатах діє середній рівень епідемічної загрози.

В інших 27 регіонах обмеження, введені для запобігання поширенню інфекції, як і раніше, залишаються на найнижчому рівні.