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Мексика отримає власну COVID-вакцину в 2022 році

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Мексика, Четвер 02 грудня 2021 07:01
Мексика отримає власну COVID-вакцину в 2022 році Фото: Мексика планує випустити вакцину в 2022 році (Michael Ciaglo/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мексика може завершити розробку власної вакцини від коронавірусу під назвою Patria у 2022 році. Про це заявив у середу глава латиноамериканської держави Андрес Мануель Лопес Обрадор, представляючи чергову доповідь про діяльність свого уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Обрадора.

Цього разу, попри тривалу пандемію коронавірусу, захід, що став вже традиційним, проходить у присутності десятків тисяч глядачів.

"Наступного року, якщо все піде добре, ми отримаємо вакцину Patria", - сказав президент.

Мексиканські вчені приступили до першої фази клінічних досліджень вакцини Patria у квітні. В ході прищепної кампанії, що йде з кінця 2020 року, в країні було використано 132,63 млн препаратів різних виробників. Повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 65 млн осіб.

З лютого 2020 року в Мексиці було лабораторно підтверджено 3,88 млн випадків зараження, 294 246 хворих померли.

З понеділка у п'яти розташованих на півночі штатах діє середній рівень епідемічної загрози.

В інших 27 регіонах обмеження, введені для запобігання поширенню інфекції, як і раніше, залишаються на найнижчому рівні.

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