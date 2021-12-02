Мексика отримає власну COVID-вакцину в 2022 році
Мексика може завершити розробку власної вакцини від коронавірусу під назвою Patria у 2022 році. Про це заявив у середу глава латиноамериканської держави Андрес Мануель Лопес Обрадор, представляючи чергову доповідь про діяльність свого уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Обрадора.
Цього разу, попри тривалу пандемію коронавірусу, захід, що став вже традиційним, проходить у присутності десятків тисяч глядачів.
"Наступного року, якщо все піде добре, ми отримаємо вакцину Patria", - сказав президент.
Мексиканські вчені приступили до першої фази клінічних досліджень вакцини Patria у квітні. В ході прищепної кампанії, що йде з кінця 2020 року, в країні було використано 132,63 млн препаратів різних виробників. Повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 65 млн осіб.
З лютого 2020 року в Мексиці було лабораторно підтверджено 3,88 млн випадків зараження, 294 246 хворих померли.
З понеділка у п'яти розташованих на півночі штатах діє середній рівень епідемічної загрози.
В інших 27 регіонах обмеження, введені для запобігання поширенню інфекції, як і раніше, залишаються на найнижчому рівні.