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Мексика подарує 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca трьом країнам Центральної Америки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Мексика подарує Гватемалі, Гондурасу і Сальвадору 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Препарат доставлять військові літаки.

Про це повідомило агентство Reuters.

За даними видання, Гватемала І Гондурас отримають по 150 тисяч доз, а Сальвадор - 100,8 тисячі уколів.

На цей час в Гватемалі 3,8% отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У Гондурасі цей показник становить 4,9%, а в Сальвадорі - 22,3%.

До теперішнього часу в цих країнах використовують вакцини AstraZeneca, Moderna, Pfizer, "Супутник V", Janssen і Sinovac.

Раніше Панамериканська організація охорони здоров'я (ПАОЗ) закликала країни поділитися надлишковими дозами вакцини, попередивши, що, якщо поширення COVID-19 продовжиться нинішніми темпами, то "пройдуть роки, перш ніж вірус буде взято під контроль в Північній і Південній Америці".

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ВакцинаМексикаКоронавірус