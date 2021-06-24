Мексика подарує 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca трьом країнам Центральної Америки

Мексика подарує Гватемалі, Гондурасу і Сальвадору 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca . Препарат доставлять військові літаки.

Про це повідомило агентство Reuters .

За даними видання, Гватемала І Гондурас отримають по 150 тисяч доз, а Сальвадор - 100,8 тисячі уколів.

На цей час в Гватемалі 3,8% отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У Гондурасі цей показник становить 4,9%, а в Сальвадорі - 22,3%.

До теперішнього часу в цих країнах використовують вакцини AstraZeneca, Moderna, Pfizer, "Супутник V", Janssen і Sinovac.