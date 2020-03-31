Мексика оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус

Уряд Мексики прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації у країні у зв'язку із зростанням кількості випадків, захворювання коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення було прийнято після того, як кількість захворювань перевищила 1000. На даний момент в Мексиці підтвердили 1094 випадку COVID-19. З них 28 стали летальними.

Обмежувальні заходи, зокрема, включають в себе заборону на збори понад 50 чоловік.

"Це строго відноситься до людей старше 60 років, тим, у кого гіпертонія, діабет або вагітність, незалежно від того, чи вважається їх робота важливою", - сказав заступник міністра охорони здоров'я Уго Лопес-Гател.

У разі порушення громадяни будуть притягуватися до адміністративної або кримінальної відповідальності. Режим НС введений в Мексиці до 30 квітня.

Також РБК-Україна писало, що у Чорногорії ввели комендантську годину для боротьби з поширенням коронавірусу. Комендантська година діятиме з 19:00 вечора і до 5:00 ранку в будні і з 1 ночі до 5 ранку суботи по понеділок.

Крім цього обмежувальні заходи продовжила Фінляндія. Так карантин буде продовжено в країні до 13 травня, а обмеження для громадського харчування і масових зібрань триватимуть до 31 травня.