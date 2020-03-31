ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мексика оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 09:58
Мексика оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Режим НС введений до 30 квітня

Уряд Мексики прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації у країні у зв'язку із зростанням кількості випадків, захворювання коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення було прийнято після того, як кількість захворювань перевищила 1000. На даний момент в Мексиці підтвердили 1094 випадку COVID-19. З них 28 стали летальними.

Обмежувальні заходи, зокрема, включають в себе заборону на збори понад 50 чоловік.

"Це строго відноситься до людей старше 60 років, тим, у кого гіпертонія, діабет або вагітність, незалежно від того, чи вважається їх робота важливою", - сказав заступник міністра охорони здоров'я Уго Лопес-Гател.

У разі порушення громадяни будуть притягуватися до адміністративної або кримінальної відповідальності. Режим НС введений в Мексиці до 30 квітня.

Також РБК-Україна писало, що у Чорногорії ввели комендантську годину для боротьби з поширенням коронавірусу. Комендантська година діятиме з 19:00 вечора і до 5:00 ранку в будні і з 1 ночі до 5 ранку суботи по понеділок.

Крім цього обмежувальні заходи продовжила Фінляндія. Так карантин буде продовжено в країні до 13 травня, а обмеження для громадського харчування і масових зібрань триватимуть до 31 травня.

В РНБО створили карту поширення коронавірусу в Україні та світі Німеччина і Франция зробили спільну заяву по Донбасу
Новини України МексикаограничениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся