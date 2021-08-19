RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Механізм COVAX виділив КНДР майже 3 млн доз вакцини Sinovac

Автор: Сергій Пишкін

Глобальна ініціатива COVAX запропонувала КНДР 2,7 млн доз китайських вакцин Sinovac. Якщо країна погодиться - ВООЗ та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) працюватимуть над пропозицією до Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NK News.

Нагадаємо, що у травні поточного року КНДР повинна була отримати 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca, однак поставку було відкладено. У GAVI відзначили, що це було пов’язано з проблемами у технічній підготовленості країни й недостатнім обсягом постачання у світі.

Зрештою, якщо цього разу КНДР погодиться отримати препарати - ВООЗ та ЮНІСЕФ розпочнуть працювати над повторною пропозицією до GAVI.

Додамо, що в грудні 2020 року Північна Корея заявила про зацікавленість в приєднанні до програми поширення вакцин проти коронавірусу серед країн з низькими доходами.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРВакцинаКоронавірус