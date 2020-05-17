Меган Маркл не просто так покинула Британію: цікаві подробиці

Помічники Меган і Гаррі подали заявки на реєстрацію товарних знаків на такі предмети одягу як спідниці, дощовики, шкарпетки та куртки, а також на канцелярські товари, включаючи зошити, ручки та палітурки. Про це інформує видання "Express".

Є ймовірність, що, крім того, подружня пара почне самостійно публікувати статті, журнали, створювати телевізійні шоу, підкасти і фільми, які мають освітню цінність.

Експерт з брендінгу Бен Каплан закликав королівських спостерігачів не приймати всі заявки. За його словами, деякі із заяв, заповнених командою Меган і Гаррі, були подані як захисні заходи, щоб не дати іншим можливість отримати прибуток від назви свого нового бренду.

"Щоб заповнити заявку на товарний знак, їх адвокатам потрібно було мати загальне уявлення про види діяльності, які вони могли б здійснювати, але тільки на дуже високому рівні", - зазначено в повідомленні.

Незабаром стане зрозуміло більш конкретно про те, в якому напрямку будуть рухатися Меган Маркл і принц Гаррі. У будь-якому випадку, вони не випадково переїхали з Великобританії.

Нагадаємо, що принци Гаррі та Вільям помирилися.

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