Меган Маркл і принц Гаррі сидять на карантині в розкішному особняку: фото зсередини

Меган Маркл і принц Гаррі разом з сином Арчі живуть в Каліфорнії в розкішному особняку вартістю 18 млн доларів, який вони орендують у актора, режисера і сценариста Тайлера Перрі. Туди невістка і онук Єлизавети II встигли перебратися з Канади ще до закриття кордонів на карантин.

У мережі з'явилися знімки зсередини шикарного будинку, оренда якого становить від 20 до 40 тисяч доларів в місяць. Тайлер Перрі, якого в 2011-му Forbes назвав найбагатшим чоловіком у сфері масових розваг, побудував цю віллу в 2004-му для своєї сім'ї.

Особняк, де живуть Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Daily Mail)

Особняк у "тосканському стилі" має вісім спалень і 12 ванних кімнат. Житловий комплекс Beverly Ridge Estates, де знаходиться будинок, охороняється - стороннім туди не пробратися.

В домі вбудована в підлогу ванна з колонами і високими стелями, простора кухня з "мармуровим островом", бібліотека з фоліантами і стільцями, що колись належали Аврааму Лінкольну, вітальня з каміном і шикарна біло-сіра дитяча кімната, спочатку призначена для сина медіамагната Амана.

Меган Маркл і принц Гаррі живуть в розкішному будинку в США (фото: instagram.com/tylerperry)

У 2015 році в особняку гостювали тоді ще президент Барак Обама і Опра Вінфрі, що позувала на тлі басейну на терасі. Телеведуча приходила на хрестини сина Перрі.

Барак Обама і Опра Вінфрі були гостями особняка, де живуть Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/tylerperry)

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі ще на самому початку стосунків планували "втечу". Друзі розповіли, що пара хотіла подорожувати, а не виконувати нудні королівські обов'язки.