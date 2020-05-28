Меган Маркл і принц Гаррі звернулися в поліцію за допомогою: сім'ї загрожує небезпека

Меган Маркл і принц Гаррі звернулися в поліцію Лос-Анджелеса за допомогою. Королівські "втікачі" вважають, що їхній сім'ї загрожує небезпека. Річ у тому, що папараці добралися до котеджу, де пара живе з сином Арчі, з допомогою дронів, які у великій кількості літають над їхнім маєтком.

Попри те, що житловий комплекс Beverly Ridge Estates, де Меган і Гаррі орендують розкішний особняк, знаходиться під охороною, ніщо не заважає запускати над їх домом квадрокоптери.

Меган Маркл і принц Гаррі вважають, що папараці порушують їхнє право на приватне життя, пише Daily Beast.

Цікаво, що біля дому розташований великий басейн, тераса, просторий дворик з фонтаном, але вільно купатися, засмагати і простої дихати свіжим повітрям сімейство не може, адже вони одразу ж потраплять в об'єктиви.

Зазначимо, що Меган і Гаррі вважають, що безпілотники можуть використовувати не тільки папараці, але і... терористи. Адже погрози на адресу Маркл надходили ще до її весілля з Гаррі.

Подружжя заявило, що дрони над їхнім домом літають з завидною регулярністю - їх бачили 9, 19, 20, 21 і 25 травня. А деякі безпілотники навіть наблизилися на відстань не більше шести метрів.

"Вони - реальні люди, реальна сім'я... Вони не просять особливого ставлення до себе. Вони просто хочуть, щоб поважали їхнє право на безпеку, яку можна очікувати у своєму власному домі", - кажуть друзі Меган і Гаррі.

Особняк, де живуть Меган і Гаррі в США (фото: Daily Mail)

Іронія долі полягає в тому, що саме через переслідування папараці, жертвою яких колись стала мама Гаррі принцеса Діана, онук Єлизавети II і його дружина втекли з Британії. Принаймні, це стало однією з вагомих причин.

Відзначимо, що над територією Віндзорського замку, де раніше проживали Меган і Гаррі в Фрогмор-котеджі дрони запускати забороняється. А також робити несанкціоновані фото дітей з сім'ї.

А ось в США у Меган і Гаррі такого захисту немає. Їм дошкуляють не тільки безпілотники. Варто сімейству тільки вийти з дому, за ними всюди слідують фотографи - пішки та на транспорті.

Раніше ми писали, що Меган Маркл заявила про змову проти неї з боку королівської сім'ї.

Також повідомлялося, що Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили в крадіжці 53 млн доларів.