Меган Маркл надала принцу Гаррі неймовірну підтримку: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: flickr.by BipHoo Company)

Маркл не хотіла, щоб її чоловік відмовлявся від королівських обов'язків

Меган Маркл давно "прославилася" своїми неоднозначними витівками. У всіх неприємностях, які відбувалися у королівській сім'ї, звинувачували колишню актрису. Однак інсайдер розповів, як все було насправді.

У книзі "Шлях до свободи" стверджується, що рішення залишити королівську родину і переїхати в Америку прийняв сам принц Гаррі, а не його дружина-американка, як це прийняти вважати.

Гаррі не подобається придуманий пресою термін Мегзіт, оскільки це передбачає, що рушійною силою такого вчинку стала Меган. Однак це зовсім не так.

"Правда полягає в тому, що Гаррі відчував себе нещасним вже дуже, дуже давно. Він хотів рухатися в тому напрямку, в якому вони в підсумку пішли. І розглядав таку можливість більше року. Меган підтримала рішення Гаррі. Але вона не раз запитувала, чи впевнений він у тому, чого хоче", - розповів інсайдер видавництва.

Приятелі Гаррі також неодноразово казали, що, за словами принца, переїзд за океан був необхідний, оскільки він усвідомив, що в Британії до Меган ніколи не будуть "справедливо ставитися". Таким чином, Гаррі вирішив захистити свою дружину від недоброзичливців і він був готовий понести втрати, відмовившись від королівського титулу.

Нагадаємо, що Меган Маркл підготувала принцу Гаррі казковий сюрприз. На другу річницю шлюбу герцогиня Сасекська зробила чоловіку листівку ручної роботи, написавши про свої почуття.

Ми писали, що Кейт Міддлтон зробила відверте зізнання про своїх дітей і розповіла, як зазвичай проходять їх сімейні сніданки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська