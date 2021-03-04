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Медзакупівлі про вакцину Sinovac: першу партію повинні поставити не пізніше 7 березня

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 15:52
Медзакупівлі про вакцину Sinovac: першу партію повинні поставити не пізніше 7 березня Фото: вакцина від коронавірусу Sinovac (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Згідно з контрактом перша партія китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинна бути поставлена в Україну до 7 березня. При цьому вона буде прийнята лише в тому випадку, якщо буде підтверджено її ефективність.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили в державному підприємстві "Медичні закупівлі України".

"В будь-якому разі наша позиція така. Поставка першої партії в 700 тисяч доз вакцини має відбутись не пізніше 7 березня, згідно з умовами договору. Для прийняття товару ми маємо переконатись у відповідності вакцини вимогам, зазначеним у договорі, зокрема, в частині реєстрації в Україні, а також мінімального показника ефективності", - повідомили в Медзакуплі.

У держпідприємстві повідомили, що звернулися до Міністерства охорони здоров'я України щодо стану розгляду питання реєстрації вакцини від Sinovac, а також заявленого рівня ефективності.

Нагадаємо, раніше у фармацевтичній компанії "Лекхім", яка є представником Sinovac, заявили, що вакцину від коронавірусу китайської компанії планують поставити в Україну до 15 березня.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що вакцину Sinovac повинні поставити в Україну до 6 березня, але терміни можуть бути зміщені.

Він додав, що поки компанія Sinovac не підтвердила Україні ефективність своєї вакцини від коронавірусу.

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