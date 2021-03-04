Медзакупівлі про вакцину Sinovac: першу партію повинні поставити не пізніше 7 березня

Згідно з контрактом перша партія китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинна бути поставлена в Україну до 7 березня. При цьому вона буде прийнята лише в тому випадку, якщо буде підтверджено її ефективність.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили в державному підприємстві "Медичні закупівлі України".