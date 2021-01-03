У "Медзакупівлях" пояснили формування ціни на вакцину від COVID-19 для України

Державне підприємство "Медичні закупівлі" пояснило формування ціни на вакцину від коронавірусу для України. ДП роз'яснило, чому ціна для Індонезії майже на чверть нижче від ціни вакцини для України.

Про це написав глава "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у відкритих джерелах щодо ціни на вакцину CoronaVac (Sinovac) станом на сьогодні доступні дві цифри. Перша з них - 59,5 доларів за дві дози.

"За такою ціною урядові служби міста Jiaxing (Китай) пропонували вакцину мешканцям міста. Вартість однієї дози складала 29,75 долара за одиницю. З урахуванням ціни, що має Україна (17,85 долара), приводом для занепокоєння ця інформація бути не може", - підкреслив глава ДП.

Разом з тим для Індонезії ціна складатиме 13,57 долара за одну дозу, що майже на чверть нижче від ціни вакцини для України.

"Тут потрібні роз’яснення. Індонезія виступила не просто замовником товару, але заздалегідь запропонувала майданчик для клінічних випробувань вакцини-кандидата. Державна фармацевтична PT Bio Farma виступила партнером компанії Sinovac для проведення третьої фази клінічних випробувань", - написав Жумаділов.

Він зазначив, що таке партнерство, як правило, включає ранній доступ до інформації, до вироблених обсягів, а також гнучкі умови ціноутворення.

"По-друге, Індонезія замовляє не 1,9 млн доз, як Україна. І навіть не 50 млн доз як Туреччина. Індонезія замовила обсяг продукції, еквівалентний 140 млн дозам вакцини. Очевидно, що переговорна позиція азійців при цьому є в рази сильнішою, ніж в українського закупівельника", - пояснив директор ДП.

Жумаділов додав, що Індонезія купує речовину "in bulk". Тобто вторинне пакування, маркування, контроль серій виконують індонезійці.

Нагадаємо, у "Медзакупівлях" заявили, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України і таким чином перевищив свої повноваження.

Як писало РБК-Україна, перша партія вакцин Sinovac Biotech буде поставлена в Україну протягом 30 днів після її офіційної реєстрації. Перший транш складе 700 тисяч доз.