"Медзакупівлі" досі не отримали документів на вакцину Sinovac

Як повідомляється, договором визначено обов'язок контрагента здійснити поставку першої партії в 700 тисяч доз не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з зазначених у переліку країн. Відповідно до умов договору про закупівлю перша партія має бути передана та прийнята Україною не пізніше 7 березня.

Крім того, не менше ніж за три робочі дні до дати поставки постачальник, зобов’язаний надати замовнику свідоцтво про реєстрацію продукції в Україні. Відповідна реєстрація може бути проведена у межах спеціальної процедури, визначеної ст. 9-2 ЗУ "Про лікарські засоби".

"Нам відомо про розгляд звернення заявника щодо реєстрації вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. уповноваженими органами. Оскільки наразі відсутня інформація про реєстрацію, ми розуміємо, що процес розгляду документів та ухвалення рішення МОЗ триває", - йдеться у повідомленні.

Наразі у відомстві очікують від постачальника надання повного пакету документів, які визначені договором.