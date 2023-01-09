У Путина предложили "тихую расправу над предателями России"

Он отметил, что на просторах интернета возобновилась дискуссия о том, "как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству", в том числе так называемой интеллектуальной элитой.

По словам Медведева, "пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости".

"Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", - добавил он.

Напомним, ранее Медведев предлагал лишить доходов граждан, которые выехали из России и не пускать назад "до конца их дней".

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