Медведчука залишили під арештом, а Pfizer розробляє вакцину проти "Дельта" штаму: новини за 9 липня

Народному депутату Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт, в Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Дельта" штаму коронавирусу, збірна Італії ізолювалася через коронавирус за два дні до фіналу Євро-2020. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 9 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Медведчук залишається під домашнім арештом ще на два місяці

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату Віктору Медведчуку. Його підозрюють у державній зраді.

Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

У Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу

У Pfizer і BioNTech заявили про розробку спеціальної вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу. Дослідження можуть початися вже в серпні. Відзначається, що перша партія вакцини для випробування вже готова.

"У той час як Pfizer і BioNTech вважають, що третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих в даний час штамів, включаючи Delta, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19", - йдеться в заяві.

У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію

Другий рівень пенсійної системи буде обовязковим, але не для всіх. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, які категорії українців обов'язково будуть переведені на накопичувальну пенсію.

"Що таке обов’язкова накопичувальна пенсійна система? Всі офіційно працевлаштовані люди - застраховані особи - будуть учасниками цієї системи, тобто вони будуть мати свої пенсійні накопичувальні рахунки, куди будуть відраховуватися кошти з їх зарплати", - сказала міністр.

Зеленський призначив нового прес-секретаря: хто замінив Мендель

Президент Володимир Зеленський призначив свого нового прес-секретаря. Ним став журналіст та телеведучий Сергій Никифоров.

Водночас глава держави видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прес-секретаря. Тобто 9 липня Мендель офіційно залишила цю посаду.

В Івано-Франківській області госпіталізували трьох дітей з укусами змій, вони у реанімації

В Івано-Франківській області троє дітей госпіталізували через укуси змій. Вони перебувають у реанімації.

Дитину 2005 року народження доставили з анафілактичним шоком внаслідок укусу змії. Дитина перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Також дитину 2009 року народження вкусила змія за праву руку. Її госпіталізували в КНП "ОДКЛ". Постраждала перебуває у реанімації у важкому стані. Крім того, повідомляється, що на дитячій площадці змія укусила дитину 2005 року народження. Постраждалий також перебуває у реанімації КНП "ОДКЛ" у важкому стані.

Запуск ринку землі: у яких областях найбільше купують ділянок

В Україні з 1 липня відбувся запуск ринку землі. За цей час найбільше земділянок придбали у Вінницькій та Полтавській областях.

На сьогодні в Україні здійснено близько 400 транзакцій, пов’язана із землею.

Збірна Італії ізолювалася через коронавірус за два дні до фіналу Євро-2020

Збірна Італії з футболу закрилася на базі після того, як серед журналістів виявили коронавірус. Троє журналістів дали позитивний результат.

Через три підтверджені випадки коронавірусу у італійських журналістів вся команда була поміщена в так званий "надбезпечний міхур". При цьому, у жодного гравця не зафіксували коронавірус. Зараз виконуються всі запобіжні заходи.

Атмосферний фронт затягне в Україну грозові дощі: де заливатиме

Погода в Україні в суботу, 10 липня, збережеться спекотною, при цьому деякі регіони опиняться під впливом фронтальної системи циклону Arno, що призведе до опадів у вигляді грозових дощів.