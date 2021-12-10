Медзаклад на Закарпатті виключили з тих, які проводять щеплення проти COVID: Ляшко назвав причину

За його словами, ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані.

"Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав собі процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID", - зазначив Ляшко.

Тобто в цей заклад від сьогодні заборонено передавати вакцину закуплену за кошти державного бюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX, зазначив міністр охорони здоров'я.

"Додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією міністерства на предмет дотримання ліцензійних умов", - додав він.