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Медзаклад на Закарпатті виключили з тих, які проводять щеплення проти COVID: Ляшко назвав причину

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 10:03
Медзаклад на Закарпатті виключили з тих, які проводять щеплення проти COVID: Ляшко назвав причину Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кожне щеплення від коронавірусу внесене медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, як передбачають нормативно-правові акти МОЗ. Є заклади охорони здоров'я, працівники, яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

За його словами, ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані.

"Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав собі процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID", - зазначив Ляшко.

Тобто в цей заклад від сьогодні заборонено передавати вакцину закуплену за кошти державного бюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX, зазначив міністр охорони здоров'я.

"Додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією міністерства на предмет дотримання ліцензійних умов", - додав він.

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