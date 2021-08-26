У медцентр Кабула надійшло близько 60 поранених з аеропорту, шестеро з них померли

В італійський хірургічний центр в Кабулі emergency надійшло близько 60 поранених з аеропорту столиці Афганістану. Шестеро з них померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter медцентру.

"На цей момент в наш хірургічний центр в Кабулі прибуло близько 60 пацієнтів, які отримали поранення в результаті нападу в аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Раніше в центрі повідомили про 30 поранених. Шестеро з них померли.