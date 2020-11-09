Медична система витримає 15-20 тисяч хворих COVID-19 на добу, - Ляшко

Медична система України здатна витримати 15-20 тисяч хворих COVID-19 на добу. Більше 20 тисяч випадків у добу система охорони здоров'я вже не витримає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крайня міра: запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні".

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, навіть сценарію, коли в добу є 15-20 тисяч випадків, краще не допускати.

"Будь-яка система охорони здоров'я небезмежні і ключовим має бути дотримання санітарних норм. Наше завдання - готуватися до самих песимістичних сценаріїв. Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 7-8 тисяч на добу, то наше завдання - переорієнтувати систему охорони здоров'я від запобігання хвороби до зменшення смертності", - сказав Ляшко.

У парламентському комітеті з питань охорони здоров'я зазначають, що медсистема України не стоїть на місці, проте понад 20 тисяч випадків у добу витримати буде не здатна.

"Постійно створюються додаткові ліжка в лікарнях, облаштовуються польові шпиталі, щоденно нарощується потужність медичної системи. На сьогоднішній день ми розуміємо, що вона може впоратися з 15-20 тисяч хворих на добу. Але якщо буде понад 20 тисяч - до цього наша система на сьогодні не готова", - пояснив глава комітету Михайло Радуцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує ввести новий карантин. Детальніше про можливі зміни читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що вчені прогнозують в Україні до середини листопада 11 тисяч випадків зараження коронавірусом на добу.