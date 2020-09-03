Медиків змушують приховувати коронавірус. Зеленський доручив МОЗ розібратися

Під час селекторної наради президенту Володимиру Зеленському розповіли про випадки приховування коронавірусу у медичних працівників. Глава держави доручив Міністерству охорони здоров'я розібратися з цією ситуацією.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Як розповіли президенту, головні лікарі деяких медичних закладів змушують персонал приховувати зараження коронавірусом на роботі, щоб уникнути адміністративного покарання для лікарень.

"Це небезпечна й неприпустима ситуація. МОЗ має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на початку серпня спалах коронавірусу стався у Херсонській міській лікарні імені Лучанського, там інфікування підтвердили у пацієнтів та медиків.

Також РБК-Україна писало про спалах коронавірусу у клінічному пологовому будинку у Сумах, там захворювання підтвердили у чотирьох медпрацівник.

Додамо, за минулу добу в Україні виявили понад 2400 нових випадків захворювання на коронавірус, також було зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків.