Медики обнаружили у заключенного Саакашвили COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова адвоката политика Шалва Хачапуридзе.

По его словам, коронавирус в Саакашвили был обнаружен сегодня, 24 января. Хачапуридзе также заявил, что намерен посетить его.

Напомним, в партии "Единое национальное движение" надеются на то, что удастся освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Там заявили, что сейчас тот срочно нуждается в лечении .