Медики встановили причину отруєння дітей в Одеській області

Медики встановили причини масового отруєння дітей в Сергіївці (Одеська область), яке сталося 11 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

За результатами перевірки, медики встановили, що причиною масового отруєння в дитячому санаторії "Медик-2" в Білгород-Дністровському районі було порушення санітарного стану та вимог до готування їжі.

"Як результат таких порушень відбулося інфікування дітей, що підтверджується виділенням від хворих та у пробах харчової продукції, яку споживали діти, шигели Флекснера", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час лабораторних досліджень, в готовій продукції, а також змивів з кухонних столів та приладдя було виявлено збудник шигельозу. Цей же збудник був виявлений у 8-ми хворих дітей.

Крім того, спеціалісти виявили низку грубих порушень санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, а саме - порушення температурних режимів у холодильниках та відсутність дезінфікуючих засобів. Також були виявлені факти приготування страв, які не входили до переліку меню, яке було погоджено для закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Сергіївка в Одеській області з симптомами отруєння було госпіталізовано 54 дитини та 3 дорослих. Масове отруєння було зафіксовано у дитячому оздоровчому спортивному таборі "Медик-2". У таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.

РБК-Україна писало, що станом на 14 липня у медичних закладах перебували 15 осіб, які постраждали від отруєння в Сергіївці. Зокрема, у лікарнях перебувало 14 дітей.