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Медики закликають ввести надзвичайний стан у Японії через спалах COVID

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 серпня глава медичної асоціації у Японії Тосіо Накагава звернувся до влади з вимогою ввести надзвичайний стан по всій країні. Він запевнив, що це допоможе стримати сплеск захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що в Токіо, де проходять Олімпійські ігри, лікарні катастрофічно не встигають приймати хворих.

"В Японії спостерігається різке зростання випадків захворювання. У Токіо, де в суботу був рекордний максимум в 4058 нових випадків інфікування, у вівторок було зареєстровано ще 3709 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють медики, неодноразовими є випадки коли пацієнтам відмовляють у госпіталізації.

За останніми даними, у столиці Японії заповнене майже 70% лікарняних ліжок важкохворими пацієнтами з COVID-19.

Відомо, що більшість інфікувань у країні реєструють серед молоді. А тяжкий перебіг хвороби реєструють найчастіше серед осіб у віці від 40 до 50 років.

Наразі в Японії трохи менше ніж 30% населення повністю вакциновані.

Раніше стало відомо, що надзвичайний стан можуть запровадити в трьох префектурах біля Токіо де проходять Олімпійські ігри.

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