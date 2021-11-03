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Медики у Греції протестують проти обов'язкової вакцинації від COVID-19

Автор: РБК-Україна

У середу, 3 листопада, в центрі столиці Греції Афін медики влаштували протест проти обов'язкових щеплень від COVID-19. Акція пов'язана з тим, що напередодні грецький уряд посилив карантинні обмеження для невакцинованих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Біля будівлі парламенту зібралося близько 300 демонстрантів із транспорантами, які скандували гасла. Вони протестували проти правил, які потребують усунення від роботи невакцинованих медичних працівників.

Медики наголосили, що не виступають проти щеплень, а лише не підтримують примусову вакцинацію. Зокрема, в країні запровадили правила, що обов'язкову вакцинацію мають пройти медичні працівники та персонал будинків для людей похилого віку.

Зазначають, що за попередню добу Греція побила антирекорд - у країні зареєстрували 6 700 нових випадків COVID-19, а 59 із них були смертельними. Усього за час пандемії в країні зафіксували понад 750 тисяч випадків заражень і понад 16 тисяч смертей.

Станом на сьогодні, близько 61% всього населення Греції повністю вакциновано. Отримати щеплення мають право громадяни, які досягли 12 років.

Нагадаємо, 3 листопада у різних містах України відбулися протести проти вакцинації від коронавірусу.

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ГреціяВакцина