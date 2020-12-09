Медикам виплатили майже 18 млн гривень компенсацій заробітку через COVID-19

Фото: медики (Віталій Носач/РБК-Україна)

Медичним працівникам виплатили 17,9 млн гривень компенсацій втраченого заробітку через самоізоляцію на фоні COVID-19. Фонд прийняв на оплату майже 11 тисяч листків непрацездатності.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.

"Фонд прийняв на оплату майже 11 тисяч листків непрацездатності, виданих медичним працівникам для проходження самоізоляції за кошти ФССУ. Загальна сума компенсацій становить 17,9 мільйона гривень", - вказано у повідомленні.

Фонд компенсує для медиків втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу. Оплата здійснюється, починаючи з шостого дня, а перші п’ять днів фінансує роботодавець.

"Затримки з виплат матеріального забезпечення, у тому числі в разі самоізоляції, у фонді відсутні, фінансування здійснюється вчасно та в повному обсязі", - запевняють у ФСС.

Найбільше медпрацівників, які отримали такі компенсації, зафіксовано в таких областях: Житомирській - 1366 осіб, Чернігівській - 753 особи, Одеській - 667 осіб, Сумській - 567 осіб і Львівській - 560 осіб.

Як писало РБК-Україна, у листопаді Фонд соціального страхування призначив пожиттєві виплати для шести медиків після профхвороби на COVID-19. Виплати будуть здійснювати щомісячно.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки відбувається тривале розслідування кожного з випадків.