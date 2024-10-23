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В США произошло массовое отравление в McDonald's: что известно

США, Среда 23 октября 2024 16:54
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В США произошло массовое отравление в McDonald's: что известно Фото: В США люди отравились в McDonald's (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

McDonald's оказался в эпицентре массового отравления в США. Акции крупнейшей в мире сети быстрого питания упали уже более чем на 6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Из-за вспышки кишечной инфекции в McDonald's отравились уже почти 50 человек. В настоящее время среди пострадавших уже 10 посетителей госпитализировали, в том числе один человек скончался.

По словам официальных лиц, вспышка кишечной палочки вызвана штаммом E. coli O157:H7. Именно он был источником вспышки 1993 года, унесшей из жизни четырех детей после поедания недожаренных гамбургеров в ресторанах "Jack in the Box".

Случаи отравления зарегистрированы уже в 10 штатах. Больше всего людей пострадало в Колорадо и Небраске.

В рамках расследования было обнаружено, что все больные ели "Роял Чизбургер". Конкретный ингредиент, вызвавший болезнь, до сих пор не идентифицировали. Однако следователи отмечают, что это может быть нарезанный лук или котлета из говядины.

По словам Билла Марлера, адвоката по безопасности пищевых продуктов США, именно лук был связан с предыдущими вспышками инфекции. Ибо отравление говядиной - менее вероятно.

Принимая во внимание обстоятельства, в McDonald's заявили, что временно изъяли "Роял Чизбургеры" в пострадавших районах. В частности, в пяти штатах США и отдельных регионах еще семи штатов.

Напомним, что в Киеве закрывается один из старейших McDonald's. Заведение на Севастопольской площади стало вторым рестораном сети заведений быстрого питания, открытым в Украине. Он начал работу в 1997 году.

Ранее мы писали, что в одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции. Часть детей находится на стационарном лечении, другие лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

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