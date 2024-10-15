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Мбаппе обвинен в изнасиловании: футболист увидел след ПСЖ, "Реал" заподозрил фейк

Фото: Килиан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе подозревается в изнасиловании. Ему приписывают преступление в одной из гостиниц Стокгольма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведские издания Expressen и Aftonbladet.

Футболист, получивший незапланированный отпуск, из-за невызова в национальную команду на матче Лиги наций, находился с друзьями в Швеции. С 9 по 11 октября компания жила в отеле Bank в центре Стокгольма.

По данным шведских СМИ, вероятное изнасилование произошло в четверг, 10 октября. Вечером того дня Мбаппе посетил ресторан Chez Jolie, затем направился в ночной клуб V, после чего вместе с друзьями вернулся в гостиницу на черном фургоне.

Заявление в полицию о преступлении женщина, имя которой не называется, подала 12 октября. Она указала на Мбаппе, как на преступника. Расследование началось после того, как предполагаемую пострадавшую обследовали в местной больнице.

Шведская прокуратура подтвердила, что ведет расследование по делу об изнасиловании в одной из гостиниц Стокгольма. Однако в официальных заявлениях правоохранителей имя французской звезды не упоминается.

Как Мбаппе отреагировал на обвинение

На 15 октября было назначено первое заседание судебного слушания по иску Мбаппе против его бывшего клуба – ПСЖ. Футболист требует вернуть ему невыплаченные 55 млн. евро заработной платы и бонусов.

Именно с этим событием одноклубник Андрея Лунина связывает вброс о преступлении. О чем он и написал в личном Х.

"Фейковые новости! Это становится таким предсказуемым, как раз накануне слушания, будто случайно", – говорится в сообщении.

ПСЖ заявил, что никак не будет реагировать на это заявление Мбаппе. Реал в свою очередь поддержал игрока - в мадридском клубе не сомневается, что информация об изнасиловании является фейковой.

Ранее топ-инсайдер опроверг слухи о бесславном конце карьеры звезды "Реала".

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