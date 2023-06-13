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Мбаппе шокировал ПСЖ отказом от контракта: шейхи затаили обиду, "Реал" стучит в дверь

Фото: Килиан Мбаппе на тренировке ПСЖ (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" резко отреагировало на нежелание нападающего Килиана Мбаппе продолжать выступления в рядах команды после лета 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena SER.

24-летний форвард сообщил ПСЖ, что не воспользуется опцией продления контракта до лета 2025-го. Французский гранд вынужден продать звезду в ближайшее трансферное окно, чтобы не потерять бесплатно.

По данным The New York Times, письмо Мбаппе оказалось в руках прессы раньше, чем дошло до офиса парижан. Боссы гранда планировали предложить нападающему улучшенные условия, в том числе и часть доходов от катарских инвестиционных фондов, но неожиданно были застигнуты врасплох информацией от журналистов. Теперь шейхи якобы выставили Мбаппе на трансфер.

Хотя руководство "Пари Сен-Жермен" и готово выслушать предложения по продаже чемпиона мира-2018, но установило ограничения. Мбаппе может покинуть "Парк де Пренс" этим летом, но трансфер в мадридский "Реал" будет заблокирован. "Сливочные" в прошлом году долго вели нападающего, но в последний момент парижане удержали Мбаппе космическими условиями контракта.

Воспитанник "Монако" в ПСЖ перешел перед сезоном 2017/18. С этого времени он провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 результативных передач. С парижанами Мбаппе получил 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов во втором финале за три года.

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