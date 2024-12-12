Мбаппе узнал приговор суда по делу об изнасиловании

Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу об изнасиловании женщины в отеле в Стокгольме. Подозреваемым в злодеянии был футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт органа государственной власти .

Все подозрения с французского спортсмена сняты за недостатком доказательств. Как пояснила старший прокурор Марина Чиракова, которая вела досудебное следствие, обвинений футболисту предъявлено не было.

"В ходе расследования было выявлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании, и два случая сексуальных домогательств. Но, по моей оценке, доказательств недостаточно, и поэтому расследование закрывается", - отметила она.

Прокуратура никогда публично не называла подозреваемого в расследовании, но многие шведские СМИ писали о Мбаппе, который посетил Стокгольм в октябре во время перерыва в чемпионате Испании.

Приключения Мбаппе в Стокгольме: что известно

Футболист, который получил незапланированный отпуск, из-за невызова в национальную команду на матчи Лиги наций, находился с друзьями в Швеции. С 9 по 11 октября компания жила в отеле Bank в центре Стокгольма.

По данным шведских СМИ, вероятное изнасилование произошло в четверг, 10 октября. Вечером того дня Мбаппе посетил ресторан Chez Jolie, затем направился в ночной клуб V, после чего вместе с друзьями вернулся в отель на черном фургоне.

Заявление в полицию о преступлении женщина, имя которой не называется, подала 12 октября. Она указала на Мбаппе, как на преступника. Расследование началось после того, как вероятную потерпевшую обследовали в местной больнице.

Тогда же шведская прокуратура подтвердила, что ведет расследование по делу об изнасиловании в одном из отелей Стокгольма. Однако в официальных заявлениях правоохранителей имя французской звезды не упоминалось.

Сам Мбаппе связал обвинения с тем, что на 15 октября было назначено первое заседание судебного слушания по его иску против бывшего клуба - ПСЖ. Футболист требует вернуть ему невыплаченные 55 млн евро заработной платы и бонусов.

"Фейковые новости! Это становится таким предсказуемым, как раз накануне слушания, будто случайно", - отреагировал Мбаппе в личном Х.