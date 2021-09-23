Mazda оновила свій самий брутальний автомобіль-пікап BT-50

Mazda оновила повнопривідний пікап BT-50. Рестайлінг приніс машині новий турбодизель, який був розроблений спільно з компанією Isuzu. 1,9-літровий чотирициліндровий мотор розвиває 147 к.с. і 350 Нм максимального крутного моменту.

Новий мотор пов'язаний з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Завдяки значному крутному моменту пікап здатний буксирувати Причепи загальною масою до трьох тонн. 147-сильний двигун є частиною базової версії Mazda ВТ-50.

Другий доступний двигун - це 3,0-літровий турбодизель потужністю 190 к.с. і максимальним крутним моментом в 450 Нм. Для пікапів також тепер доступні світлодіодні фари, Адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, система автоматичного екстреного гальмування, попередження про поперечний рух ззаду та ін.

Оновлення також додало пікапу і топову версію SP. Її можна відрізнити по чорній решітці радіатора, 18-дюймовим чорним колісним дискам, шкіряній обробці салону та ін.

На ринку Австралії пікапи доступні як в задньопривідному варіанті, так і у версії 4х4 незалежно від комплектації і обраного силового агрегату.