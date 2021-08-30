Mazda інтригує новим логотипом у формі ротора двигуна Ванкеля з вписаною літерою "e"

В середині серпня Mazda подала відразу кілька патентних заявок на товарні знаки, які відкривають шлях, по якому японський автовиробник буде рухатися найближчим часом, розширюючи свою модельну лінійку.

Найбільший інтерес викликає заявка №2021-94756, за якою який ховається абсолютно новий логотип. Він являє собою зображення ротора двигуна Ванкеля в формі закругленого трикутника, всередині якого знаходиться латинська "e".

Літера "e" недвозначно натякає, що новий логотип призначений для окремої лінійки електрифікованих моделей Mazda. Причому мова йде як про чисті електромобілі, так і про гібриди.

А ось загальна форма логотипу у формі ротора інтригує. Раніше Mazda прославилася широким використанням роторного двигуна Ванкеля, але вже досить тривалий час компанія робить ставку на класичні поршневі ДВС сімейства SKYACTIV, які вирізняються оригінальними конструктивними рішеннями, а у разі бензинових моторів ще й нетрадиційно високим ступенем стиснення.

З огляду на те, що у роторного двигуна поряд з перевагами (компактність, висока питома потужність) є серйозні недоліки (малий ресурс, висока витрата палива) навряд чи варто очікувати, що Mazda знову буде застосовувати ці двигуни для гібридних моделей. Скоріш за все це не більше ніж данина славному минулому компанії.

Інші патенті заявки стосуються назв окремої лінійки моделей - також електрифікованих. Це e-SKYACTIV R-Energy (заявка №2021-94754), e-SKYACTIV R-HEV (заявка №2021-94755) та e-SKYACTIV R-EV (заявка №2021-2021-94753).

Як неважко здогадатися, перше заявка - це загальна назва лінійки електрифікованих моделей, дві інших призначені для плагін-гібридів (HEV) і електромобілів (EV).

Будь-яких подробиць стосовно термів виведення на ринок новинок під новими назвами та з новим логотипом Mazda поки не повідомляє.