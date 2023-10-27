Почти до смерти избил мужчину за отказ продать свою дочь: еще один оккупант получил подозрение

По данным следствия, в апреле 2022 года в селе Первомайское Купянского района подозреваемый вместе с другими оккупантами решил отомстить местному жителю.

Месть была за то, что накануне россияне остановили мужчину вместе с женой и малолетней дочерью на блокпосту. Военные увидели ребенка и сказали, что девочка слишком красивая и готовы купить ее за 200 тысяч российских рублей.

Отец ребенка отказался и стал конфликтовать с захватчиками. После ссоры они сказали семье ехать дальше. При этом подозреваемый сильно удивился, почему за такую сумму мужчина не хочет отдать дочь.

Впоследствии оккупанты приехали в дом семьи и избили мужчину чуть ли не до смерти за его "непокорность". После этого подозреваемый вместе с другими россиянами повели мужа на расстрел, а жену заставили остаться ждать дома, потому что пригрозили расстрелять и ее.

Отведя пострадавшего в местный дом культуры, они снова избили мужчину, произвели выстрел в воздух и отпустили его.

Кроме того, подозреваемый выискивал табельное оружие. В августе прошлого года он приехал в село Зорянское Купянского района и провел "обыск" у предпринимателя, чья невестка - украинская полицейская.

Местные коллаборанты "слили" подозреваемому информацию о том, что мужчина прячет оружие невестки у себя дома. Не найдя нужное, оккупант избил потерпевшего и уехал.

Российскому солдату сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении его в розыск.