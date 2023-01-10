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Почти полсотни обстрелов за сутки. В Херсонской области убиты два человека, еще два ранены

Фото: за сутки из-за обстрелов Херсонской области убиты два человека, еще два ранены (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Два человека погибли, два ранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - рассказал он.

В частности, по его словам, Херсон россияне обстреляли 14 раз - еще раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

"В минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

Также вечером 9 января российские войска еще раз обстреляли Херсон. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб человек.

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