RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 1000 замученных: названы ужасающие последствия оккупации Харьковской области

Фото: названы ужасающие последствия оккупации Харьковщины (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинским военным удалось провести деоккупацию 340 населенных пунктов в Харьковской области. Там было обнаружено 25 пыточных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, правоохранители обнаружили и задокументировали 920 замученных тел. Из них 25 погибших были детьми.

"Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес "русский мир" в наши мирные села и города. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей", - написал Тимошко.

Также известно, что специалистам удалось идентифицировать 656 тел погибших.

Ранее РБК-Украина писала о том, что Вооруженные силы Украины освободили тысячи квадратных километров территории, отразили единственный захваченный с 24 февраля областной центр и декларируют своей целью выход на границы 1991 года.

Напомним, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

В Изюмском районе (Харьковская область) задержан мужчина, который во время временной оккупации региона сдавал россиянам информацию об украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерацияокупантиполицияхарков