Почти 1000 замученных: названы ужасающие последствия оккупации Харьковской области

По его словам, правоохранители обнаружили и задокументировали 920 замученных тел. Из них 25 погибших были детьми.

"Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес "русский мир" в наши мирные села и города. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей", - написал Тимошко.

Также известно, что специалистам удалось идентифицировать 656 тел погибших.