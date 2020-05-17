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Травневі заморозки негативно позначаться на головному українському продукті

Lite » Стиль життя 17.05.2020 - 21:15
Травневі заморозки негативно позначаться на головному українському продукті
Картопля (фото: pixabay.com)

Холодна погода в травні погано позначиться на овочах

Заморозки в травні негативно позначаться на картоплі та інших овочах, які вже зійшли. Про це розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

У ніч з 13 на 14 травня в Київській області були зафіксовані заморозки на ґрунті і на рівні 2 см над його поверхнею. Така ситуація може негативно позначитися на сході овочів.

При цьому польові культури не сильно боятися заморозків, але тільки за умови, що вони не будуть тривати довго. За словами Тетяни, у західній частині України від заморозків постраждали Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська та Хмельницька області. У цих областях заморозки були навіть в повітрі.

При цьому наслідки заморозків проявляються не відразу, а тільки через кілька днів. В цей час сильно замерзли саджанці помідорів і перцю. Про це Адаменко розповіла в коментарі Agravery.com.

Нагадаємо, що синоптики попередили українців про аномальну погоду. Вночі в Карпатах будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градусів. При цьому в деяких областях очікуються грози. У деяких регіонах температура повітря навпаки підніметься.

Раніше повідомлялося про те, що ціни на полуницю в Україні впали за тиждень на 30%.

Автор: Іван Романенко

Теги Новини України заморозки
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