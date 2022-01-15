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На Ямайці затримали головного підозрюваного у вбивстві президента Гаїті

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Субота 15 січня 2022 20:27
На Ямайці затримали головного підозрюваного у вбивстві президента Гаїті Фото: президент Гаїті Жовенель Моіз (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Ямайки затримала колишнього сенатора, який є одним з головних підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Мойза. Джон-Жоель Жозеф був заарештований у п'ятницю, 14 Січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Ямайських поліцейських сил Денніс Брукс відмовився коментувати, чи був арешт проведений за запитом Федерального бюро розслідувань США, яке також розслідує це вбивство.

Також поки неясно, де саме на Ямайці заарештували Жозефа.

Раніше на території Ямайки був затриманий колумбієць Маріо Антоніо Паласіос, якого підозрюють у вбивстві Моїза.

Незважаючи на запит Гаїті про його видачу, влада Ямайки прийняла рішення депортувати його в Колумбію. При цьому під час пересадки на авіарейс в Панамі Паласіос був затриманий і відправлений до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 7 липня минулого року в ході нападу на резиденцію президента Гаїті загинув глава держави Жовенель Моіз. Також поранення отримала його дружина. Вона була госпіталізована, а після для лікування її перевезли до Сполучених Штатів.

Пізніше влада оголосила, що до групи нападників входили 26 громадян Колумбії, частина з яких вже заарештована. Всього у справі про вбивство затримано понад 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аітьєн на півночі республіки.

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