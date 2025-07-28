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На Майдане независимости электромобиль влетел в подземный переход, пострадал водитель (фото)

Фото: на Майдане независимости электромобиль влетел в подземный переход (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

Сегодня утром, 28 июля, в Киеве на Майдане независимости электромобиль Volkswagen ID.3 вылетел с дороги и врезался в подземный переход. В результате ДТП пострадал водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

"Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим на улице Крещатик. Автопроисшествие произошло сегодня около 7:00 утра", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением, в результате чего выехал на пешеходную часть дороги, где столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода.

Отмечается, что 43-летнего водителя с открытым переломом ноги врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно он был трезв.

"На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства ДТП", - добавили в полиции.

Резонансные ДТП в Украине

Напомним, ранее в жутком ДТП возле села Бузова Киевской области погиб мужчина. Его машину прошил отбойник.

Также недавно ДТП произошло недалеко от села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, народный депутат Ярослав Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.

Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин скончался по дороге в больницу.

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