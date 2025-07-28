На Майдане независимости электромобиль влетел в подземный переход, пострадал водитель (фото)

"Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим на улице Крещатик. Автопроисшествие произошло сегодня около 7:00 утра", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением, в результате чего выехал на пешеходную часть дороги, где столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода.

Отмечается, что 43-летнего водителя с открытым переломом ноги врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно он был трезв.

"На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства ДТП", - добавили в полиции.