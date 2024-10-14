Будущие врачи в Европе будут учиться распознавать болезни, связанные с климатическим кризисом

Будущие врачи должны быть готовы к новым болезням

В ответ на климатический кризис медицинские школы Европы усилят изучение тем, связанных с болезнями, передающимися комарами, такими как денге и малярия. Кроме того, будущих врачей будут учить распознавать и лечить тепловые удары, а также учитывать влияние климатических изменений на лечение, в частности использование ингаляторов для астмы.

Европейская сеть образования по климату и здоровью, созданная под руководством Университета Глазго, объединила 25 медицинских школ из разных стран, таких как Великобритания, Бельгия и Франция. В рамках инициативы более 10 000 студентов получат дополнительные знания о влиянии климатических изменений на здоровье

Сопредседатель сети доктор Камилла Хузер отметила, что в будущем врачи будут сталкиваться с новыми вызовами и заболеваниями, которые мы сейчас не видим, и они должны быть готовы их распознавать.

Многие болезни обостряются из-за изменения климата

В этом году в Европе было зафиксировано самое жаркое лето в истории, и климатические изменения усиливают давление на системы здравоохранения. Насекомые, распространяющие болезни, расширяют свои ареалы благодаря изменениям температуры и количеству осадков. Также хронические заболевания, такие как рак, сердечно-сосудистые, легочные болезни, диабет и психические расстройства могут обостряться из-за экстремальных погодных условий и загрязнения воздуха.

Хузер подчеркнула, что изменение климата не создает новых болезней, но усугубляет уже существующие. Например, во всем мире осложнения диабета становятся более частыми и тяжелыми на фоне изменения климата. Антимикробная резистентность, при которой патогены эволюционируют так, что имеющиеся препараты больше не эффективны, также усиливается из-за климатического коллапса.

Будущих врачей в медицинских школах Европы научат, как изменения в управлении заболеваниями могут повлиять на окружающую среду. В частности, ингаляторы, используемые для лечения астмы, выделяют парниковые газы, поэтому контроль заболевания не только улучшает состояние пациента, но снижает потребность в ингаляторах. Некоторые пациенты могут перейти на ингаляторы с сухим порошком, которые выбрасывают меньше парниковых газов.

Изменения климата должны изучать все студенты-медики

Несмотря на локальные инициативы в отдельных заведениях, новая сеть стала первым общим проектом для обучения студентов-медиков с учетом климатических вызовов. Европейская сеть образования по вопросам климата и здоровья также попытается повлиять на органы, разрабатывающие национальные учебные планы, отмечая необходимость изучения климатического кризиса и его влияния на окружающую среду.

Сопредседатель инициативы профессор Иан МакИннес из Университета Глазго заявил, что цель сети состоит во внедрении климатических знаний в медицинские программы, чтобы врачи будущего понимали важность этой темы, не воспринимая ее как отдельную кампанию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает эту инициативу вместе с частными фармацевтическими и медицинскими компаниями, такими как AstraZeneca, Bupa, GSK, Novartis, Novo Nordisk, Roche и Sanofi. Европейская сеть образования по климату и здоровью станет региональным центром Глобального консорциума по климатическому и медицинскому образованию при Школе общественного здоровья Колумбийского университета в Нью-Йорке.