ua en ru
Пн, 14 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будущие врачи в Европе будут учиться распознавать болезни, связанные с климатическим кризисом

Понедельник 14 октября 2024 12:39
UA EN RU
Будущие врачи в Европе будут учиться распознавать болезни, связанные с климатическим кризисом Фото: Обучение врачей (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Медицинские школы в Европе усилят изучение болезней, связанных с климатическим кризисом. Будущие врачи будут больше внимания уделять изучению денге и малярии, а также влиянию климатических изменений на лечение различных болезней.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Будущие врачи должны быть готовы к новым болезням

В ответ на климатический кризис медицинские школы Европы усилят изучение тем, связанных с болезнями, передающимися комарами, такими как денге и малярия. Кроме того, будущих врачей будут учить распознавать и лечить тепловые удары, а также учитывать влияние климатических изменений на лечение, в частности использование ингаляторов для астмы.

Европейская сеть образования по климату и здоровью, созданная под руководством Университета Глазго, объединила 25 медицинских школ из разных стран, таких как Великобритания, Бельгия и Франция. В рамках инициативы более 10 000 студентов получат дополнительные знания о влиянии климатических изменений на здоровье

Сопредседатель сети доктор Камилла Хузер отметила, что в будущем врачи будут сталкиваться с новыми вызовами и заболеваниями, которые мы сейчас не видим, и они должны быть готовы их распознавать.

Многие болезни обостряются из-за изменения климата

В этом году в Европе было зафиксировано самое жаркое лето в истории, и климатические изменения усиливают давление на системы здравоохранения. Насекомые, распространяющие болезни, расширяют свои ареалы благодаря изменениям температуры и количеству осадков. Также хронические заболевания, такие как рак, сердечно-сосудистые, легочные болезни, диабет и психические расстройства могут обостряться из-за экстремальных погодных условий и загрязнения воздуха.

Хузер подчеркнула, что изменение климата не создает новых болезней, но усугубляет уже существующие. Например, во всем мире осложнения диабета становятся более частыми и тяжелыми на фоне изменения климата. Антимикробная резистентность, при которой патогены эволюционируют так, что имеющиеся препараты больше не эффективны, также усиливается из-за климатического коллапса.

Будущих врачей в медицинских школах Европы научат, как изменения в управлении заболеваниями могут повлиять на окружающую среду. В частности, ингаляторы, используемые для лечения астмы, выделяют парниковые газы, поэтому контроль заболевания не только улучшает состояние пациента, но снижает потребность в ингаляторах. Некоторые пациенты могут перейти на ингаляторы с сухим порошком, которые выбрасывают меньше парниковых газов.

Изменения климата должны изучать все студенты-медики

Несмотря на локальные инициативы в отдельных заведениях, новая сеть стала первым общим проектом для обучения студентов-медиков с учетом климатических вызовов. Европейская сеть образования по вопросам климата и здоровья также попытается повлиять на органы, разрабатывающие национальные учебные планы, отмечая необходимость изучения климатического кризиса и его влияния на окружающую среду.

Сопредседатель инициативы профессор Иан МакИннес из Университета Глазго заявил, что цель сети состоит во внедрении климатических знаний в медицинские программы, чтобы врачи будущего понимали важность этой темы, не воспринимая ее как отдельную кампанию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает эту инициативу вместе с частными фармацевтическими и медицинскими компаниями, такими как AstraZeneca, Bupa, GSK, Novartis, Novo Nordisk, Roche и Sanofi. Европейская сеть образования по климату и здоровью станет региональным центром Глобального консорциума по климатическому и медицинскому образованию при Школе общественного здоровья Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что недавнее исследование группы ученых, проведенное на базе биомедицинских данных UK Biobank, выявило, что люди, получившие положительный тест на COVID-19 в 2020 году, имеют вдвое больший риск развития серьезных заболеваний, таких как инфаркты и инсульты., по сравнению с теми, кто не болел коронавирусом.

Ученые проанализировали данные более 11 тысяч человек, переболевших COVID-19, и сравнили их с данными более 222 тысяч человек, не болевших. Наиболее тревожно то, что повышенные риски для здоровья не уменьшаются со временем, оставляя пациентов в группе повышенного риска даже через значительный период после перенесенной болезни.

Также мы рассказывали, что в Украине зафиксировали рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Так, в Хмельницком зафиксировали смертельный случай от болезни. 60-летняя местная жительница скончалась в больнице после развития менингоэнцефалита, воспаления оболочек головного мозга, вызванного вирусом. В больнице находились шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила, все из которых жаловались на высокую температуру, головные боли и боли в мышцах. Других пациентов выписали в удовлетворительном состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болезни Врачи
NEWS
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском